Bochum: Neue Beratungsstelle Arbeit bietet Unterstützung

Sabine Blobner-Bausch ist Ansprechpartnerin für Ratsuchende in der neuen Beratungsstelle Arbeit im Thomaszentrum in Querenburg.

Bochum-Süd. Das Diakonische Werk in Bochum will mit einem neuen Angebot auch Menschen in schwierigen Arbeitsverhältnissen helfen. Was dort angeboten wird.

Das Diakonische Werk in Bochum hat ihr Beratungsangebot für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Geholfen werden soll bei Anträgen, Orientierung und Verstößen gegen Arbeitsgesetze.

Bochum: Erweiterung des Beratungsangebots

In der neu geschaffenen Beratungsstelle Arbeit im Thomaszentrum der Ev. Kirchengemeinde Querenburg steht Sozialarbeiterin Sabine Blobner-Bausch an vier Tagen in der Woche als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie arbeitet in Kooperation mit der Beratungsstelle Arbeit, der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft in Bochum (bobeq). Die Stelle wird vom Land NRW und der Europäischen Union finanziell unterstützt.

Im Unterschied zur Erwerbslosenberatung der Inneren Mission, die Christian Schnös weiterhin im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Hamme/Hordel für Menschen anbietet, die keine berufliche Tätigkeit ausüben oder auf aufstockende Sozialleistungen angewiesen sind, geht es in der neuen Beratungsstelle um viel mehr. „Es geht hier auch um Hilfe für Menschen, die prekär beschäftigt sind oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen ausgesetzt sind“, erklärt Sabine Blobner-Bausch.

Vielfältige Unterstützungsangebote für Bochumerinnen und Bochumer

Darunter fallen beispielsweise die Umgehung des Mindestlohns, Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz oder fehlende Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Unterstützt wird zum Beispiel auch bei Antragsstellungen, Prüfung der Leistungsbescheide, Beratung zur wirtschaftlichen Situation und anderen Unterstützungsangeboten.

Die Beratungsstelle Arbeit im Thomaszentrum, Girondelle 82, 44799 Bochum, ist montags von acht bis 16 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von acht bis zwölf Uhr geöffnet. Für ein Beratungsgespräch ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Sabine Blobner-Bausch ist erreichbar unter Tel. 0176 11554058 oder per E-Mail: sabine.blobner-bausch@diakonie-ruhr.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum