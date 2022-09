Bochum: Neue Ausstellung von Klaus Nixdorf im Schlieker-Haus

Bochum-Querenburg. Zum 80. Geburtstag wird der Künstler in Bochum gleich zweimal geehrt. Auf Haus Kemnade sind die Spiegel zu sehen, in Querenburg die Zeichnungen.

Gleich zwei Gelegenheiten, den Werken des Bochumer Künstlers Klaus Nixdorf zu begegnen, bieten sich derzeit in Bochum: Während auf Haus Kemnade zu Nixdorfs 80. Geburtstag eine große Werkschau mit zahlreichen Beispielen seiner verblüffenden Spiegelkunst zu sehen ist, widmet sich die neue Ausstellung im Schlieker-Haus, die am Sonntag eröffnet wurde, seinen Papierarbeiten.

Klaus Nixdorf mit zwei Ausstellungen in Bochum vertreten

Auf diese Weise wird der Künstler, der viele Jahre Vorsitzender des Bochumer Künstlerbundes war, ein weiteres Mal gewürdigt. Unter dem Titel „Zeitsprünge“ ist im Schlieker-Haus eine Auswahl seiner kunstvollen Zeichnungen zu sehen, die Nixdorf zwischen 1978 bis 2022 fertigstellte. Mit feinem Strich gestaltete Verschachtelungen, Anmutungen von Landschaften und Vergitterungen in Signalfarben geben dem Betrachter durchaus einige Rätsel auf.

Künstlergespräch am 25. September

Keine schlechte Idee ist es daher, mit dem Künstler selbst ins Gespräch zu kommen, der gern von seinem künstlerischen Werdegang und seinen Arbeiten berichtet. Am Sonntag, 25. September um 16 Uhr lädt Nixdorf zum Gespräch ins Schlieker-Haus ein. Begleitet wird das Künstlergespräch von Musik von Axel Zebeck (Gesang und Gitarre).

Begleitend zur Ausstellung zeigt der Wittener Künstler Lutz Quambusch am 29. und 30. Oktober sowie am 26. und 27. November jeweils von 15 bis 18 Uhr eine Auswahl seiner Schmuckarbeiten. Die Finissage steigt am 27. November ab 18 Uhr mit Punsch und Plätzchen. (sw)

Geöffnet ist das Schlieker-Haus (Paracelsusweg 16) jeweils samstags, sonntags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr. Weitere Informationen: 0234 9789511 und schlieker-haus.de

