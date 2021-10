Bochum: Neubau der Feuerwache Weitmar wird vorbereitet

Weitmar. Für die neue Feuerwache am alten Standort in Bochum-Weitmar müssen einige Bäume verpflanzt werden. Das Projekt soll im nächsten Jahr beginnen.

Die Stadt Bochum baut ab dem kommenden Jahr eine neue Feuer- und Rettungswache in Bochum-Weitmar, damit Feuerwehr und Rettungsdienst die Bürgerinnen und Bürger in den südlichen und südwestlichen Stadtteilen Bochums in Notsituationen noch schneller erreichen können. Jetzt beginnen die ersten vorbereitenden Maßnahmen für das Bauvorhaben an der Hattinger Straße 410.

Stadt Bochum: Weg wird teilweise gesperrt

Um die Fläche für die Bauarbeiten vorzubereiten, werden einige Grünflächen am Standort der Feuer- und Rettungswache zurückgeschnitten. Um den Baumbestand zu sichern, verpflanzt eine Fachfirma die dort gewachsenen Großbäume. Während der landschaftsgärtnerischen Arbeiten kann es zeitweise zur Sperrung des Weges kommen, der von der Hattinger Straße zum Friedhof führt.

Mit dem Bau der neuen Feuer- und Rettungswache IV in Weitmar setzt die Stadt den Brandschutzbedarfsplan 2018 bis 2022 um. Die Genehmigung der politischen Gremien zum Bauvorhaben liegt vor, sodass die Stadt planmäßig 2022 mit den tatsächlichen Bauarbeiten beginnen kann.

Alte Wache wird in den Neubau integriert

Die aktuell an der Hattinger Straße 410 bestehende Rettungswache wird schrittweise in den Neubau integriert und umgebaut – der Standort der Wache bleibt somit erhalten. Im Jahr 2023 soll die neue Feuer- und Rettungswache ihren Betrieb aufnehmen.

