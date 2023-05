Bochum: Navid Kermani wird Hans-Ehrenberg-Preis verliehen

Bochum. In der Bochumer Christuskirche wird in diesem Jahr Navid Kermani mit dem Hans-Ehrenberg-Preis ausgezeichnet. Wann die Verleihung stattfindet.

Der Publizist und Schriftsteller Navid Kermani bekommt von der evangelischen Kirche den Hans-Ehrenberg-Preis verliehen. Die Auszeichnung, die mit 5000 Euro dotiert ist, erhält der 55-Jährige für seine „Kunst des dialogischen Denkens“, teilt die evangelische Kirche in Bochum mit. Die Preisverleihung findet am 31. Mai um 19 Uhr in der Christuskirche Bochum am Platz des europäischen Versprechens statt.

Dass mit Kermani ein habilitierter Orientalist und Muslim geehrt wird, zeige, „worum es Ehrenberg ganz wesentlich ging: um ein mitfühlendes, ein dialogisches Denken“, sagt Gerald Hagmann, Superintendent der evangelischen Kirche in Bochum.

Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert hält Laudatio in Bochum

Ausgezeichnet werde der Schriftsteller dafür, dass er „jederzeit bereit sei, dem, der Widerspruch einlege, dasselbe Maß an Wahrheit zugute zu halten, wie sich selbst“, heißt es in der Begründung der Ehrung. Er sei bereit „scharfe Grenzen zu ziehen gegenüber einem totalitären und fundamentalistischen Denken.“ In dieser Haltung erkenne Hagmann Ehrenberg wieder.

Norbert Lammert, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages und selbst Preisträger des Hans-Ehrenberg-Preises im Jahr 2019 wird die Laudatio halten. Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland wird die Auszeichnung theologisch lobpreisen.

Die Preisverleihung ist für Interessierte frei zugänglich, um eine formlose Anmeldung per E-Mail an info@christuskirche-bochum.de wird gebeten.

Bochumer Hans Ehrenberg war Mitbegründer der Dialog-Philosophie

Hans Ehrenberg (1883-1958) war ein Bochumer Pfarrer, Vordenker des evangelischen Widerstands gegen die Nazis und ein reichsweit bekannter Publizist. 1938 wurde er von den Nazis ins KZ Sachsenhausen verschleppt, aus dem Ehrenberg mit seiner Familie nach England entkommen konnte. Der Pfarrer, der 1918 Professor für Philosophie in Heidelberg war, begründete die Dialog-Philosophie mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum