Bochum: Nächtliche Vollsperrung der A 448 in Richtung Essen

Bochum. Die A 448 in Bochum ist Donnerstag- und Freitagnacht in Richtung Essen gesperrt. Zudem hat die Autobahn GmbH weitere Einschränkungen angekündigt.

Die A 448 in Bochum wird in der Nacht zu Freitag, 17., und in der Nacht zu Samstag, 18. März, in Fahrtrichtung Essen vollgesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

Die Sperrung in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Wiemelhausen dauert jeweils von 20 bis 5 Uhr an. Der Grund dafür ist eine Sanierung.

Die Autobahn-Auffahrt von der Universitätsstraße wird an diesen Tagen bereits ab 19 Uhr gesperrt sein. Eine Umleitung erfolgt über die Wasserstraße und die Königsallee bis Bochum-Süd.

Weitere Einschränkungen auf der A 448 in Bochum

Zudem kündigt die Autobahn GmbH weitere Einschränkungen an: Die Abbiegespur von der Wasserstraße in Richtung Altenbochum wird am Donnerstag, 16. März, von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Zur selben Zeit steht auf der A 448 in Fahrtrichtung Essen bei Bochum-Weitmar nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Ursachen ist die Reparatur des Geländers der Brücke an der Anschlussstelle Bochum-Weitmar.

Die Auffahrt zur A 448 in Weitmar wird in der Nacht von Freitag, 17., auf Samstag, 18. März, von 19 bis 6 Uhr komplett gesperrt sein. Eine Umleitung erfolgt über Bochum-Süd.

