Bochum: Nächste Baustelle auf der Hattinger Straße

Bochum-Ehrenfeld. Die Stadtwerke Bochum erneuern auf einem Teil der Hattinger Straße im Ehrenfeld mehrere Leitungen. Das sorgt für kleinere Behinderungen.

Die Netzgesellschaft der Stadtwerke Bochum beginnt am Mittwoch, 1. April, eine Baumaßnahme in der Hattinger Straße in Bochum-Ehrenfeld. Auf rund 70 Metern Länge werden Strom-, Gas- und Wasserleitungen zwischen Yorkstraße und Hattinger Straße 71 erneuert. Die Leitungstrassen befinden sich im Gehweg. Für die Baufahrzeuge und Lagerflächen wird der Parkstreifen genutzt werden.

Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Monate in Anspruch nehmen. Für auftretende Behinderungen im Zeitraum der Baumaßnahme bitten die Stadtwerke Bochum alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

