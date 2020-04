Straßenbauarbeiten Bochum: Straßen-Baustelle am Ruhrpark wird Sonntag fertig

Bochum. Am Montag (27.) soll die Straßen-Baustelle am Ruhrpark fertig sein. Die Kreuzung zur Werner Straße wurde in der verkehrsarmen Zeit erneuert.

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich der Straßen Am Ruhrpark / Am Einkaufszentrum und Werner Straße enden am Sonntag, 26. April, mit den letzten Markierungen und dem Abbau der Baustelle. Das teilt die Stadt mit.

8000 Quadratmeter Straßenfläche wurden erneuert

Ab Montag (27.) kann der Verkehr dort wieder wie gewohnt fließen. Die Stadt hat in enger Abstimmung mit dem Center-Management des Ruhrparks die Schließung der meisten Geschäfte und die damit einhergehende „verkehrsarme“ Zeit genutzt und den Bereich auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern erneuert, um hohe Verkehrsbelastungen aufnehmen zu können.