Besondere Bochumer Adventskalender laden in diesem Jahr dazu ein, die Türchen öffnen. Per Mausklick. Denn es gibt sie nur in virtueller Form.

Verschiedene Kulturanbieter in Bochum haben den elektronischen Vorweihnachts-Service zu ihrer Sache gemacht, um die User zu erfreuen. So die Studiobühne im Musischen Zentrum der Ruhr-Universität Bochum. Auch dort liegt wegen Corona der Betrieb brach, aber man lässt den Kopf nicht hängen. An der RUB werden nicht (nur) Lichter gegen die Tristesse entzündet, der Bochumer Licht- und Medienkünstler Birk-André Hildebrandt lässt mit seiner „ARTventskalender“-Videoinstallation auch höchst winterlich (Kunst-)Schnee auf die Campusbrücke rieseln.

Virtueller Adventskalender Bochumer Institutionen

Hinter den 24 Türchen des Kalenders verbergen sich 24 Personen des Uni-Alltags und der Kunstszene am MZ. In den Kurz-Clips, die an die Fassade des Musischen Zentrums projiziert werden, schlüpfen Türchenöffner in die Rolle von Frau Holle und schütteln die Schneekissen. Premiere feiert die nunmehr dritte Ausgabe des ARTventskalenders am 30. November um 23.55 Uhr im Videostream auf dem YouTube-Kanal der Studiobühne. Die geöffneten „Türchen“ an der Fassade sind zwischen 7 und 8.30 Uhr sowie ab dem späten Nachmittag bis 20.15 Uhr zu bewundern.

Weitere Aktivitäten Der Video-Adventskalender von BO-Marketing bietet ab 1. Dezember auch Künstlern eine Bühne, auf der sie originelle Beiträge zur Weihnachtszeit präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Autor Detlef „Olly“ Oleszak, Lukas Vogelsang vom Theater Rottstraße 5, Stefanie Linnenberg vom Prinz-Regent-Theater oder Günter Alt vom Schauspielhaus. Darüber hinaus darf sich auf Beiträge von Frank Hoffmann, der sonst den Weihnachtsmann auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt mimt, oder VfL-Stadionsprecher Michael Wurst freuen.

Folkwang Hochschule öffnen den Adventskalender

„In diesem Jahr ist alles anders“, heißt es auch in der Folkwang Hochschule mit der Schauspielschule . Und gerade in diesen besonderen Zeiten sollen die kreativen Aktivitäten der jungen Absolventen gehört und gesehen werden. Darum gibt’s nun auch den Folkwang Adventskalender: In aktuellen Videos, Soundfiles und Bildern werden künstlerischen und wissenschaftlichen Impressionen sowie Projekte von Studierenden und Lehrenden präsentiert. Verfügbar ab 1. Dezember über www.folkwang-uni.de/advent

Die Musikschule Bochum erstellt einen musikalischen Adventskalender auf ihrer Internetseite www.musikschule-bochum.de. Bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag Überraschungen aus dem Kollegium und der Schülerschaft. Es sind Aufnahmen von Ensembles aus der Vergangenheit dabei, da diese zum Teil seit März nicht mehr proben konnten und dies sehr vermissen. Die Aktion ist auch als Ersatz für die fehlenden Auftritte auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt gedacht, die für viele Schülerinnen und Schüler ein fester Termin im Jahreskalender waren.

Adventskalender von Bochum Marketing

Apropos Weihnachtsmarkt: Ihn gibt es in diesem Corona-Jahr nur in der „Light“-Version, am 1. Dezember startet die nächste von insgesamt sieben Aktionen. In Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern und Institutionen hat Bochum Marketing 24 kreative Beiträge für einen Video-Adventskalender zusammengestellt. Täglich öffnet sich in den sozialen Netzwerken auf dem „Stadtportal Bochum“ und auf der Website www.bochumer-weihnacht.de digital ein Türchen, hinter dem sich Allerlei aus Kunst, Musik und Schauspiel versteckt. Dazu gibt’s Basteltipps, Geschenk- und Dekorationsideen von BO-Marketing-Mitarbeitern.

