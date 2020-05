Bochum: Mountainbiker (19) stürzt und verletzt sich schwer

Der Mountainbiker wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Bochum. Ein 19-jähriger Mountainbiker hat sich bei einem Sturz verletzt. Der Fahrer fuhr über eine Temposchwelle in Bochum und verlor die Kontrolle.

Temposchwellen brachten einen Mountainbiker aus Lippstadt am Freitagnachmittag, 22. Mai, in Bochum zu Fall. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mountainbike-Fahrer gegen 14.15 Uhr die Untere Heintzmannstraße in Bochum-Steinkuhl in Richtung "Am Erlenkamp". Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr er dabei über sogenannte "Berliner Kissen", Temposchwellen auf der Fahrbahn, und verlor daraufhin die Kontrolle.

Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht

Der Radfahrer flog nach Zeugenangaben mehrere Meter durch die Luft und stürzte auf die Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

