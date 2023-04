Bochum: Motorrollerfahrer schwer verletzt bei Unfall

Bei einem Unfall auf der Alleestraße in Bochum wurde ein 41-Jähiger schwer verletzt.

Bochum. Ein 41-jähriger Motorrollerfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto auf der Alleestraße in Bochum schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Alleestraße in Bochum ist am Freitagnachmittag, 21. April, ein 41-jähriger Bochumer gestürzt und wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er dort gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorroller auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Essen unterwegs.

Unfall auf der Alleestraße

Ein 24-jähriger Taxifahrer aus Bochum befuhr die Alleestraße zeitgleich auf dem linken Fahrstreifen in derselben Richtung. Im Einmündungsbereich Wattenscheider Straße wechselte laut Polizei der Taxifahrer auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei habe er den neben ihm fahrenden Rollerfahrer übersehen und es kam zur Kollision.

Bochum: Rollerfahrer stürzt auf die Fahrbahn

Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Wattenscheid bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat Bochum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

