Bochum: Motorroller-Fahrerin (17) stürzt auf nasser Fahrbahn

Ins Krankenhaus gebracht wurde eine 17-jährige Bochumerin, die am Donnerstag mit ihrem Motorroller gestürzt ist (Symbolbild).

Bochum. Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Bochumerin bei einem Unfall mit einem Motorroller. Die junge Frau stürzte auf einer regennassen Fahrbahn.

Rollerfahrerin stürzt auf regennasser Fahrbahn

Die junge Frau fuhr am Donnerstag, 22. Juni, gegen 10.15 Uhr die Kassenberger Straße in Richtung Dr.-C.-Otto-Straße, als sie in Höhe der Hausnummer 59 auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Roller verlor und stürzte.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Bochumerin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

