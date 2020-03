Bochum: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der 58-Jährige wurde wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bochum-Weitmar. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Motorradfahrer aus Bochum schwer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum wurde am Montag, 10. März, ein Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 36-jährige Bochumerin mit ihrem Auto aus einer Einfahrt der Blumenfeldstraße 155.

Zeitgleich fuhr ein 58-jährigen Bochumer auf seinem Motorrad auf der Blumenfeldstraße in Richtung Weitmar Mitte. Es kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei weiter mit.

