Bochum: Moltkemarkt bleibt im Januar und Februar geschlossen

Bochum. Der Moltkemarkt in Bochum legt im Januar und Februar wegen Corona erstmals eine Winterpause ein. Das „Café Treibsand“ steht vor einem Neustart.

Der Moltkemarkt in Bochum legt erstmals eine Winterpause ein. Im Januar und Februar 2021 bleibt der Markt geschlossen, kündigen die Betreiber an.

Seit 2013 findet Bochums einziger Feierabendmarkt an jedem Freitag mit rund 20 Händlern von 16 bis 20 Uhr auf dem Springerplatz statt. Für bis zu 1500 Besucher ist der Markt ein beliebter Treffpunkt: nicht nur fürs Einkaufen, sondern auch fürs Plauschen und Schnabulieren.

Damit ist es in Corona-Zeiten vorerst vorbei. Wegen der Pandemie-Beschränkungen ist der Vor-Ort-Verzehr derzeit verboten.

Moltkemarkt in Bochum: Verschiebungen zum Jahresende

Bis zum Jahresende gibt es zwei Verschiebungen: In der Weihnachtswoche wird der Markt auf Mittwoch, 23. Dezember, vorverlegt. Auch eine Woche später ist bereits am Mittwoch (30.) statt am Freitag Markt-Tag.

Die Wiedereröffnung nach der Winterpause ist am Freitag, 5. März, geplant. Dann soll auch das „Café Treibsand“ mit einem Nachfolger neu an den Start gehen. Von einem Restaurant-Konzept ist die Rede. Nach 40 Jahren hat Peter Schulze (67) das Lokal verlassen. Zum 1. Dezember eröffnet das Bochumer Gastro-Urgestein einen Fahrradladen in Witten-Herbede