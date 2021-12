Bochum: Mofa-Fahrer erfasst Fußgängerin (74) und flüchtet

Bochum. Ein Mofa-Fahrer hat eine Fußgängerin (74) in Bochum angefahren und schwer verletzt. Der Mann flüchtete, wurde aber gefasst. Er war alkoholisiert.

Eine 74-jährige Fußgängerin ist in Bochum-Laer von einem Mofa-Fahrer (66) angefahren und schwer verletzt worden. Sie wird stationär im Krankenhaus behandelt.

Die Frau wollte laut Polizei am Samstag (18.) mit ihrem Hund die „Alte Wittener Straße“ überqueren. In Höhe der Hausnummer 38 ging sie in Richtung des dortigen Schnell-Restaurants über die Fahrbahn. Plötzlich kam von rechts der Mofafahrer und erfasste sie.

Mofa-Fahrer verschwand, ohne sich zu kümmern

Sie stürzte auf die Fahrbahn, ebenso der 66-Jährige. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Bochumerin und stellten auch das Zweirad wieder auf. Kurz danach stieg der Mofa-Fahrer auf und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte den Unfallflüchtigen aber ermitteln. An seiner Wohnanschrift rochen die Beamten eine Alkoholfahne. Ein Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, das Zweirad sichergestellt.

