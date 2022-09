Bochum: Mofa-Fahrer (25) bei Unfall verletzt: Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer möglichen Unfallflucht in Bochum.

Bochum. Die Polizei sucht nach einer möglichen Unfallflucht in Bochum nach Zeugen. Ein Mofa-Fahrer war gestürzt. Ein Auto soll beteiligt sein.

Die Polizei sucht nach einer möglichen Unfallflucht in Bochum nach Zeugen, die den Vorfall am Freitagabend beobachtet haben. Ein Mofa-Fahrer (25) aus Herne sei gegen 21.30 Uhr auf der Vietingsstraße in nördliche Richtung gefahren.

An der Parkplatz-Einfahrt zur Kleingartenanlage habe er einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen und dabei die Kontrolle verloren. Der 25-Jährige rutschte vor einen Zaun. Der Autofahrer sei weitergefahren, der Mofa-Fahrer musste ins Krankenhaus.

Bei dem Auto soll es sich um einen roten Kombi handeln. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234/ 909 52 06 entgegen.

