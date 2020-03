Bochum. Ein in Bochum verurteilter Mörder kann in der Haft eine Drogentherapie antreten. Das entschied das Landgericht und bekräftigte ein erstes Urteil.

Der Mörder von der Rottstraße kann während seiner Haft eine Drogentherapie antreten. Das Bochumer Landgericht bekräftigte damit am Donnerstag sein erstes Urteil, das der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Teil aufgehoben hatte.

2018 war ein 37-jähriger Mann aus Recklinghausen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Bochumer Schwurgericht sprach ihn anhand von DNA-Spuren und weiterer Indizien schuldig, im Februar 2017 ein Rentner-Ehepaar in dessen Wohnung an der Rottstraße in der Bochumer Innenstadt überfallen zu haben.

Mord in Bochum: Verbrechen forderte zwei Tote

Die Grausamkeit des Verbrechens erschütterte damals die ganze Stadt: Die 78-jährige Frau wurde gewürgt und mit Messerstichen und Tritten gegen den Kopf getötet. Ihr Ehemann (79) wurde derart brutal misshandelt, dass er erblindete. Er starb wenige Wochen später in einer Klinik.

Der 37-Jährige legte mit seinem Anwalt Revision ein. Der Bundesgerichtshof bestätigte zwar sowohl den Schuldspruch als auch das „Lebenslänglich“-Urteil. Einen Passus jedoch kassierte Karlsruhe: Ein Drogen-Entzug in einer geschlossenen Anstalt, wie er in dem Urteil von 2018 aufgeführt ist, wurde aufgehoben. Grund: Das Bochumer Gericht habe nicht ausreichend begründet, dass die Therapie erfolgreich sein könnte.

Mörder stellt sich als Opfer dar

So kam es, dass der verurteilte Mörder am Donnerstag erneut im Landgericht vorgeführt wurde. Diesmal war es Richter Johannes Kirfel, unter dessen Vorsitz entschieden werden musste, ob für den 37-Jährigen eine Therapie sinnvoll erscheint oder nicht. Antwort des Gerichts: ja. Entgegen der BGH-Zweifel klinge die Bitte des Täters um eine Therapie „plausibel“, so Richter Kirfel. Die Behandlung könne nur hilfreich sein.

Zuvor hatte der 37-Jährige mehrere handgeschriebene Seiten vorgelesen. Dabei stellte er sich als „Justizopfer“ dar und beteuerte – wie auch schon in dem Indizienprozess – seine Unschuld. Die Strafkammer bezichtigte er der „Vertuschung“; die Medien seien „die größten Lügner“. „Ich hab’ viel Scheiße gebaut“, sagte er, „aber mit dieser Tat habe ich nichts zu tun.“ Und: „Ich bin süchtig und nehme Drogen, aber ich bin kein Mörder.“

Haft wird mehr als 20 Jahre dauern

Beinahe flehentlich klang sein Appell an das Gericht, einer Therapie zuzustimmen. „Allein schaff’ ich es nicht!“ Nun ist ihm professionelle Hilfe gewiss. Zeit zum Entzug hat er reichlich. Die Höchststrafe hat ebenso Bestand wie die besondere Schwere der Schuld, die das Gericht seinerzeit festgestellt hat. Das heißt: Die Haft wird nicht unter 20 Jahren dauern.