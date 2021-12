Bochum möchte Ehrenamtliche würdigen – Vorschläge möglich

Die Stadt Bochum will Ehrenamtler würdigen - und bittet dafür um Vorschläge.

Bochum. Die Stadt Bochum möchte Ehrenamtliche für ihr Engagement würdigen. Dafür bittet die Verwaltung bis zum 31. Januar 2022 um Vorschläge.

Die Stadt Bochum will einige ihrer 140.000 Ehrenamtler würdigen und bittet für eine Ehrung im Rathaus um Vorschläge. „Ohne dieses Engagement wäre Bochum nicht die Stadt, die sie heute ist. Ohne Ehrenamt ist unsere funktionierende Stadtgesellschaft nicht möglich“, so Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Vorschläge, die neben dem Namen, dem Alter und der Adresse der vorgeschlagenen Person eine Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit enthalten sollte, sollen bis zum 31. Januar 2022 per E-Mail an engagiert@bochum.de oder postalisch an folgende Adresse gesendet werden: Referat für politische Gremien, Bürgerbeteiligung und Kommunikation, - Repräsentation -, Rathaus, 44777 Bochum.

Aus allen eingereichten Vorschlägen wählt der Oberbürgermeister mit den Bürgermeisterinnen Gabriela Schäfer und Züleyha Demir sowie Bürgermeister Dr. Sascha Dewender einen repräsentativen Personenkreis aus und lädt diesen ins Rathaus ein.

