Bochum: Moderne Architektur zum Anfassen für jedermann

Bochum. Zum Tag der Architektur sind unter den 145 Bauten in NRW auch drei Beispiele aus Bochum. Geboten wird ein spannender Blick hinter die Kulissen.

Mit drei Bauten ist die Stadt Bochum beim diesjährigen Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen am 17. und 18. Juni beteiligt. Dabei handelt es sich um zwei gänzlich verschiedene Gebäude, was ihre Nutzung angeht. Landesweit sind an den beiden Tagen 145 Bauprojekte zu besichtigen. Tenor ist diesmal „Planen, bauen, Leben – Architektur verwandelt.“

Zentraler Begegnungsort: Neues Jugendzentrum

Im Volkspark Langendreer ist Anfang des Jahres das neue Jugendzentrum Inpoint nahezu fertiggestellt worden. Das sich in die dort bestehende Vegetation einfindende Gebäude ist mit zwei Geschossen um einen Mittelpunkt angeordnet. Von einem Innenhof, als zentralem Begegnungsort, sind alle Funktionalitäten direkt erschlossen. „Kommunikation findet hier im architektonischen Zentrum statt, nach außen nimmt sich das Gebäude zurück, ist mit der Natürlichkeit der Fassadenmaterialität in den übergeordneten Vegetationsraum eingebunden“, so heißt es in der Beschreibung der Architektenkammer. Besichtigungstermine: Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, jeweils 10 bis 12 Uhr.

Auf dieser Luftaufnahme ist es deutlich zu erkennen. Das Gebäude der Web-Individualschule sticht durch seine Farbgebung hervor. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Service

Angeschaut werden kann auch das erweiterte Gebäude der Web-Individualschule, die auf dem sogenannten Stahlwerksplateau angesiedelt ist. Die farbenfrohe Fassadengestaltung transportiert, so die Architektenkammer, den „lebendigen und kreativen Arbeitsansatz der individuellen Beschulungsform“. Die Möglichkeit der Vergrößerung der Schule, in Form des zusätzlichen Geschosses, wurde bereits in der Entwurfsphase beachtet. Anfang 2022 konnte das 2. Stockwerk samt Sonnenterrasse eröffnet werden. Besichtigungstermine: Samstag, 17. Juni, 12 bis 16 Uhr; Sonntag, 18. Juni, 14 bis 17 Uhr.

Modernes Zweifamilienhaus kann besichtigt werden

Beim dritten Gebäude handelt es sich um ein modernes Zweifamilienhaus, das an der Blankensteiner Straße 229 c-d entstanden ist. Der Entwurf wurde von den Bochumer Architekten Detlev Bruckhoff und Christoph Keßler entwickelt. Der Besichtigungstermin ist Samstag, 17. Juni, 11 bis 13 Uhr.

