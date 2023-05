Die Sozialarbeiter Jonas Bickert, Monika Koch und Dominik Rojano Marin vom Seniorenbüro Mitte ziehen mit Bollerwagen durch ein Wohngebiet in Altenbochum.

Seniorenbüro Bochum-Mitte: Seniorenbüro kommt mit Bollerwagen an die Tür

Bochum-Altenbochum. „Hallo, nicht erschrecken.“ So kommt das Seniorenbüro Bochum-Mitte mit Bollerwagen an die Tür. Kein Senior soll allein gelassen werden.

Das Seniorenbüro Bochum-Mitte hat sich etwas überlegt: Mit Bollerwagen, Kaffee, Flyern und auch etwas Naschwerk kommen die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter direkt an die Türen von ältere Menschen. Jetzt waren sie in Altenbochum unterwegs.

„Wir möchten damit ältere Bürgerinnen und Bürger erreichen, die noch nicht an unsere Angebote angebunden sind und sie über die Möglichkeiten, die es in Altenbochum gibt, informieren“, sagt der Sozialpädagoge Dominik Rojano Marin. Die sogenannte „Sichtbar“-Aktion gibt es seit Corona. Sie ist entstanden, um den Menschen auch in Krisenzeiten zu zeigen, dass jemand für sie da sei, meint der Pädagoge. Nun wird diese Idee weitergeführt.

Bochum-Mitte: Einsamkeit im Alter? Nein danke

Mit den Worten „Hallo, nicht erschrecken. Wir sind vom Seniorenbüro“, öffnet sich die Tür einer Wohnung. Das Team des Seniorenbüros bahnt sich seinen Weg durch die Häuser des Goyer Busch 1-7 in Altenbochum, klingelt und zieht mit Materialien im Bollerwagen von Haus zu Haus. Schon vorher waren alle Briefkästen mit Ankündigungen bestückt worden, dass das Seniorenbüro den Anwohnenden einen Besuch abstatten würde. Noch drei Mal wird dieselbe Aktion in den nächsten zwei Wochen geschehen.

Zu den Aufgaben des Seniorenbüros Mitte gehören ein umfangreiches Beratungsprogramm in den jeweiligen Bezirken, Hausbesuche, Einzelfallhilfe Pflegestandberatung, Kontaktpflege und mehr

Weitere Informationen zu den Seniorenbüros und dem Seniorenwegweiser finden Sie unter: www.seniorenbuero-bochum.de und www.bochum.de/senioren

Das Seniorentelefon ist unter der Rufnummer 0234/ 9 10 28 44 erreichbar.

