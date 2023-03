Bochum-Mitte: Diese Spielplätze werden 2023 umgestaltet

Bochum-Mitte. Mit dem Spielleitplan der Stadt Bochum sollen viele Spielplätze umgestaltet werden - auch in Bochum-Mitte. Welche davon in 2023 saniert werden.

Kinder hängen immer häufiger an elektronischen Geräten und das schon im sehr frühen Alter. Um diese aber wieder raus zum spielen schicken zu können, braucht es angemessene und attraktive Spielplätze in der Stadt. Für die Sanierung dieser, nimmt die Stadt Bochum viel Geld in die Hand. Dabei sind auch Spielplätze in Bochum-Mitte.

Wie auch schon in den anderen Stadtteilen, warten auch in Bochum-Mitte einige Spielplätze auf eine Generalüberholung. Egal ob marode oder heruntergekommene Geräte oder eine Anpassung an moderne Standards. Dafür investiert die Stadt rund 1,2 Millionen Euro in der sogenannten „Spielleitplanung“ für die Umgestaltung und den Neuausbau der Bochumer Spielplätze.

Bochum-Mitte: Sieben Spielplätze werden umgestaltet

In den Stadtteilen Hamme und Hofstede steht die Renovierung von sieben Spielplätze an und das kostet die Stadt insgesamt rund 316.500 Euro. Das Vorhaben soll bei der nächsten Sitzung des Bezirksvertretung am 16. März offiziell beschlossen werden.

Die beiden teuersten Projekte sind vollständige Neugestaltungen. Dazu gehört unter anderem der Spielplatz Auf der Heide. Schon 2022 wurden erste Überarbeitungen am dortigen Basketballplatz vorgenommen und jetzt folgt die komplette Neugestaltung des Kinderspielplatzes. Rund 119.000 Euro soll die Umgestaltung des Spielplatzes, in dessen Nähe fast 90 Kinder leben, kosten.

Auch am Spielplatz Wanner Straße wird der Spielplatz komplett neu ausgestattet. Hier belaufen sich die Kosten laut Beschlussvorlage auf 118.500 Euro.

Die fünf weiteren Spielplätze liegen jeweils weit unter der 100.000-Euro-Marke. So wird am Spielplatz Schmidtstraße eine Vogelnestschaukel und ein Niederseilgarten installiert. Davon sollen am Ende rund 139 Kinder in der direkten Nähe profitieren. Am Spielplatz Kohlenstraße wird für 20.000 Euro die Sicherheit verbessert. Hier kommt unter anderem ein Fallschutzteppich dazu.

Am Spielplatz Dibergstraße wird der Ballfangzaun erneuert und am Spielplatz Hofwiese eine Vogelnestschaukel mit Fallschutz, für jeweils 20.000 Euro, eingebaut. Außerdem bekommt der Spielplatz Küwerweg für 4000 Euro eine neue Tischtennisplatte sowie eine Bank.

Spielplätze in Bochum: CDU freut sich über die Pläne

„Attraktive Spiel- und Bewegungsflächen sehr für Kinder sehr wichtig sind. Dort können sie sich mit sicheren Geräten in Spiel und Bewegung erproben und sind dabei ganz analog an der frischen Luft“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Susanne Dewender. „Ich hoffe, wir können auch im nächsten Jahr wieder entsprechende Investitionen vornehmen und damit den Prozess der Attraktivierung der Spielflächen weiter verstetigen“, fügt sie hinzu.

