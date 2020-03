Als die Bochumer Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter das Feuer bereits gelöscht, das in einem Patientenzimmer entstanden war.

Feuerwehr Bochum: Mitarbeiter verhindern größeren Brand in LWL-Klinik

Bochum. Mitarbeiter der LWL-Klinik in Bochum haben am Montagmorgen wohl einen größeren Brand verhindert: Sie löschten ein Feuer in einem Patientenzimmer.

Mitarbeiter der Bochumer LWL-Klinik haben am frühen Montagmorgen wohl Schlimmeres verhindert: Mit einem Feuerlöscher brachten sie einen Brand in einem Patientenzimmer unter Kontrolle. Das Feuer war in einem Schrank ausgebrochen.

Gegen 4.52 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert. Umgehend machten sich die Löschzüge der Innenstadtwache, der Wache Werne sowie der Führungsdienst auf den Weg zur Einsatzstelle.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Klinikpersonal den Brand bereits gelöscht. Die Etage musste gelüftet werden. Anschließend konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.