Bochum: „Mit dem Rad zur Arbeit“ – Aktion startet zum 1. Mai

Die Mitmach-Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" startet wieder in Bochum. Alle Arbeitnehmer, auch die, die im Home-Office sind, können an der Aktion teilnehmen.

Die Mitmach-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der AOK Krankenkasse ist gestartet. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Zuhause arbeiten, können teilnehmen, teilt die AOK Nordwest mit. Interessierte können sich ab sofort die Teilnahmeunterlagen im Internet unter www.mdrza.de herunterladen.

In einen Aktionskalender müssen Teilnehmende die Tage ankreuzen, an denen sie mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind. Pendler tragen die Fahrten bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle ein und Arbeitnehmer im Home-Office ihre Freizeit-Fahrten. Auch im Team mit bis zu vier Personen kann teilgenommen werden. Am Ende der Aktion sollen Preise verlost werden.

Mit dem Rad zur Arbeit in Bochum: Vorteil auch für Arbeitgeber

Nicht nur für die Fitness der Radfahrer biete die Aktion Vorteile. Auch Arbeitgeber können von der Aktion profitieren. Es liege unter anderem an den Arbeitgebern die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

„Sie erhöhen ihre Attraktivität und tragen zur Mitarbeitergesundheit und zum Umweltschutz bei“, sagt Jörg Kock, AOK Serviceregionsleiter. Außerdem können sich die Firmen dann als „fahrradfreundliche Arbeitgeber“ zertifizieren lassen.

