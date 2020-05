Bochum: Minibagger stürzt um – 59-Jähriger eingeklemmt

Bochum. In seinem Minibagger eingeklemmt wurde am Donnerstagnachmittag ein 59-jähriger Mann. Die Feuerwehr konnte den leicht am Bein Verletzten befreien.

Ein Minibagger ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Privatwald in Nähe der Krumme Straße in Langendreer umgekippt. Dabei wurde ein 59-jähriger Mann eingeschlossen und am Bein verletzt. Aufmerksame Nachbarn wiesen die Einsatzkräfte der Feuerwehr an die abgelegene Einsatzstelle ein. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte der Mann den Bagger nicht mehr eigenständig verlassen.

Die Einsatzkräfte versorgten den Verletzten. Anschließend konnte der Mann ohne technisches Gerät befreit und ins Krankenhaus transportiert werden. Aufgrund der Erstmeldung erfolgte die Alarmierung von 40 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Brandwacht und Bessemerstraße. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten, so die Feuerwehr, ein Teil der Kräfte bereits auf der Anfahrt abbestellt werden. Gegen 16.45 Uhr endete der Einsatz.