Bochum: Mietervereine laden zum Erfahrungsaustausch ein

Bochum. Zum Mieterinitiativentag laden Mietervereine aus der Region nach Bochum. Sie tauschen sich über Probleme aus, die Mieter mit Vermietern haben.

Zum zweiten Mal nach 2014 laden die Mietervereine Bochum, Dortmund, Witten und die Mietergemeinschaft Essen zu einem „Mieterinitiativentag“ ein. Eingeladen dazu sind am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 17 Uhr in den Bahnhof Langendreer in Bochum u. a. Menschen, die in einer Mieter- oder Nachbarschaftsinitiative aktiv sind, und Mieter, die betroffen sind von Privatisierung, Modernisierung, Mieterhöhung, hohen Heiz- und Nebenkosten und Reparaturstau.

Typische Mieterprobleme

Die Teilnehmer sprechen vormittags über die Arbeit von Mieterinitiativen zu typischen Mieterproblemen wie Betriebskosten, Modernisierung und Mängel. Am Nachmittag geht es um die Neugründung von Mieterinitiativen und das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte sollten sich bis Freitag (21.) anmelden bei: Mieterforum Ruhr, Brückstraße 58, 44787 Bochum; martin.kraemer@mvbo.de oder Telefon 0234/ 9 61 14 64.