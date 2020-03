Bochum: Mieterverein stellt um auf telefonische Beratung

Bochum. Der Mieterverein Bochum schließt seine drei Geschäftsstellen. Der Geschäftsbetrieb werde aber uneingeschränkt fortgesetzt, heißt es.

Wegen der Corona-Pandemie sagt der Mieterverein alle Veranstaltungen für März und April ab. Außerdem schließt er bis auf Weiteres seine Geschäftsstellen im Zentrum an der Brückstraße 58 und in Wattenscheid an der Nikolaistraße 2 sowie in Hattingen (Bahnhofstraße 37).

Der Geschäftsbetrieb werde aber aufrecht erhalten, wie es heißt, werde jedoch „kontaktlos“ abgewickelt. Wie das funktioniert, wird ausführlich auf der Homepage des Mietervereins erläutert: www.mieterverein-bochum.de/corona/

Telefonische Beratung vereinbaren

In nächster Zeit werden ausschließlich Telefonberatungstermine vergeben. Diese können unter 0234/ 96 11 40 vereinbart werden. Notwendige Unterlagen wie Mietverträge oder Nebenkostenabrechnungen, die zur Beratung vorliegen müssen, können per Fax an 0234/ 9 61 14 11 oder per Mail an info@mvbo geschickt werden. Bereits vereinbarte Termine zur persönlichen Beratung in einer der Geschäftsstellen des Mietervereins finden wie geplant statt, können aber nach Rücksprache in einen Telefontermin umgewandelt werden.

Telefonisch ist der Mieterverein zu erreichen unter: 0234/ 96 11 40 und 02327/ 8 84 03.

