Bochum. Der Rat der Stadt Bochum hat am Donnerstag einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. So begründen die Fraktionen ihr Votum.

Bochum: Mehrheit im Rat stimmt Doppelhaushalt 2020/21 zu

Zum ersten Mal seit 29 Jahren legte die Verwaltung im Rat der Stadt Bochum einen ausgeglichenen Haushalt vor. Trotzdem gab es Gegenstimmen für die sogenannte „schwarze Null“.

Die Positionen der Fraktion im Überblick:

SPD stellt früh Weichen für Haushalt in Bochum

Zwei Dinge waren der SPD wichtig: Erstens, dass früh Weichen gestellt und der Verwaltung wichtige Eckpunkte mit auf den Weg gegeben werden konnten. Dazu gehörten folgende Forderungen: die Sozialarbeit in Kitas und Schulen zu verstärken, mehr Plätze im Offenen Ganztag zu schaffen, die Förderung weiterer Stadtgebiete (ISEK), die Pflege auf Straßen, Wegen, Plätzen und in Parks zu verbessern, den Ordnungsdienst zu verstärken, viel mehr Bäume zu pflanzen, grüne Dächer zu fördern und Flächen zu entsiegeln.

Mit einer konsequenten Haushaltsdisziplin sei es, zweitens, gelungen, politischen Gestaltungsspielraum zurückzugewinnen und die wesentlichen Entscheidungen zum Haushalt wieder in den Fachausschüssen zu treffen. Wichtige Anliegen der SPD waren: die Sanierung von Haus Kemnade, die freie Kulturszene und vor allem die soziokulturellen Zentren finanziell abzusichern, die Angebote der Seniorenbüros in die Stadtteile zu erweitern, den Einbau von Lärmschutzfenstern zu bezuschussen, Umkleiden in den Sportanlagen zu sanieren, Gehwege in Parks und auf Friedhöfen instand zu setzen, Hauptschulen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und dass Präventionsketten zum Schutz der Kinder lückenlos funktionieren.

Der Haushaltsentwurf vom Sommer sei in wesentlichen Punkten angepasst worden und entspreche nun den Vorstellungen der Fraktion, heißt es.

Die SPD stimmte dem Haushalt zu.

Grüne wollen soziales und ökologisches Profil der Stadt schärfen

Für die Grünen steht im Vordergrund, das soziale und ökologische Profil Bochums zu schärfen. Zur Begründung heißt es: „Nach Jahren sinkender Bevölkerungszahlen ist Bochum vor allem durch die Zuwanderung wieder etwas gewachsen. Und es werden erfreulicherweise auch wieder mehr Kinder geboren. Deshalb werden wir Kitas ausbauen und neue errichten. Gleichzeitig weiten wir die Sozialarbeit dort aus. Dieser frühzeitig präventive Einsatz ist wichtig und wird nach unserer Überzeugung dafür sorgen, dass beträchtliche Mittel bei den späteren Hilfen zur Erziehung eingespart werden können. (...) Die Umorganisierung der Seniorenarbeit war sehr erfolgreich. Die Seniorenbüros in den Bezirken werden überaus gut angenommen. So gut, dass wir in Zukunft noch viel kleinteiliger vorgehen wollen und die Anlaufpunkte immer weiter in die Quartiere runterbrechen werden.“

Auch bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit wollen die Grünen Akzente setzen. Dazu gehören die Stärkung der Bereiche Klimaschutzmanagement und Nahmobilitätsplanung und ein Förderprogramm zur Entsiegelung, das vor allem Dach- und Fassadenbegrünung beinhaltet.

Beim Blick auf die Fahrradinfrastruktur gibt sich die Partei nicht zufrieden: „Von einer auch nur annähernd ausreichenden Fahrradinfrastruktur sind wir immer noch meilenweit entfernt, immer noch rumpelt es ordentlich und immer mal wieder endet der Radweg im Nichts oder an einer Laterne. Wir brauchen dringend mehr und attraktivere, vor allem aber sichere Fahrradwege.“

Die Grünen stimmten dem Haushalt zu.

UWG/Freie Bürger fordern eine Senkung der Gewerbesteuer

Die Position der Fraktion UWG/ Freie Bürger: „In Bochum wird so viel investiert wie noch nie und trotzdem kann ein positiver Haushalt vorgelegt werden. Aber man darf sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, Haushaltsdisziplin ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Bevor wir uns hier anerkennend auf die Schultern klopfen, sollten wir mit einer moderaten Absenkung des Hebesatzes auf die Gewerbesteuer auch diesen Unternehmen und Einzelpersonen, die mit ihrer Arbeit das Stadtsäckel gefüllt haben, etwas davon zurückgeben. Die Absenkung des Hebesatzes würde ein Zeichen setzen und Bochum auch für die Ansiedlung anderer Unternehmen attraktiver machen, wodurch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen würden.“

Die beschlossene Umgestaltung des August-Bebel-Platzes mit Herausnahme des motorisierten Individualverkehrs in Wattenscheid trägt die Fraktin nicht mit: „Dass hier Handlungsbedarf besteht, wird auch von uns nicht bestritten. Aber hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das kann nicht die Lösung sein.“ Auch die Pläne für das Hallenfreibad Höntrop sieht die UWG kritisch: „Wattenscheid braucht kein großes Badeparadies, sondern ein funktionierendes Schwimmbad mit kleiner Sauna für den bestehenden Bedarf. Ein überdimensioniertes Hallenfreibad im Südpark bedeutet große Besucherströme, eine erhebliche Zunahme des Verkehrs im Umfeld eines Naherholungsgebietes und Eingriffe in die Natur. Das brauchen wir nicht.“

UWG/Freie Bürger stimmten dem Haushalt zu.

CDU wünscht sich den Bau einer neuen Sporthalle

Die CDU kritisiert insbesondere die optimistischen Berechnungen der Kämmerei: „Neue Steuergesetze, Gerichtsurteile, Änderungen im Finanzausgleich oder Kostensteigerungen etwa im Energie- oder Zinsbereich können eine Haushaltsplanung für zwei Jahre schnell zur Makulatur machen und führen zwangsläufig zu einem Nachtragshaushalt.“

Aus Sicht der CDU werden zudem falsche Schwerpunkte gesetzt. Begründet wird das mit der Ablehnung von Anträgen der Partei zum Haushaltsentwurf. So scheiterten u.a. folgende Themen: Hochbausanierung: Der CDU war wichtig, dass die Bezirke mit mehr Geld für die Hochbausanierung ausgestattet werden; Infrastruktur: Die Partei wollte mehr Gelder für die Sanierung von Straßen und Brücken einstellen. „Rund 80 Prozent der Bochumer Brücken befinden sich in einem baulichen Zustand, der dringende Sanierungsarbeiten erforderlich macht“, heißt es.

Vergeblich setzte sich die Partei auch für eine neue Sporthalle für Großveranstaltungen ein. „Bochum verfügt über viele Vereine, die in oberen Klassen spielen. Leider können diese in Bochum Großveranstaltungen nicht durchführen, weil die Stadt Bochum über keine adäquate Sporthalle verfügt. Mit ihren knapp 1000 Besucherplätzen kann die Rundsporthalle den Bedarf bei Großveranstaltungen nicht decken. Deshalb wollte die CDU den Bau einer neuen Sporthalle geprüft wissen. Jetzt stehen wieder keine Planungskosten im Doppelhaushalt, so dass ein weiterer Planungsverzug eintritt.“

Die CDU lehnte den Haushalt ab.

Linkspartei: Haushalt ist sozial nicht ausgewogen

Die Linkspartei spricht von einem „Weiter-so“-Haushalt, der in den allermeisten Bereichen die unsozialen Kürzungen der vergangenen Jahre fortschreibe, statt sie zu korrigieren. Als ein Beispiel führt die Fraktion die Senkung des Lohnniveaus für alle neu eingestellten städtischen Reinigungskräfte an.

Auch der Personalabbau in der Stadtverwaltung wird beklagt: „In einigen Bereichen haben Sie die Kolleginnen und Kollegen so richtig kaputtgespart – Überlastungsanzeigen, hohe Krankenstände, psychische Probleme und Kündigungen waren die Folge.“

SPD und Grüne seien zudem mitverantwortlich für das steigende Mietpreisniveau in Bochum. Obwohl 25.000 Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen fehlen zeige die Koalition keine Bereitschaft, „von dem Dogma abzurücken, dass die mehrheitlich städtische Wohnungsgesellschaft VBW Millionengewinne für den städtischen Haushalt erwirtschaften soll. Der Mieterverein hat es vorgerechnet: Ohne diese Millionenausschüttungen könnte die Miete jeder freifinanzierten VBW-Wohnung im Schnitt rund 400 Euro pro Jahr günstiger ausfallen.“

Die Linken lehnten den Haushalt ab.

FDP/Stadtgestalter wollen den Fokus mehr auf das Thema Bildung gelegt wissen

„Nicht die Verwaltung erwirtschaftet die Finanzen, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Der Haushaltsausgleich der Stadt Bochum wurde somit nicht einfach in den Amtsstuben an Rechenschiebern erschaffen, sondern vor allem durch Gesellschaft und Wirtschaft hart erarbeitet.“ Auch FDP und Stadtgestalter sprechen sich für eine Senkung der Gewerbesteuer aus. „Als kreative Fraktion wollen wir daher eigene drei Hebel für einen Zukunftshaushalt vorstellen: die Abgabenlast, die Rücklagenbildung und die Generationengerechtigkeit.“

Neben der Senkung von Gewerbesteuern und der Einstellung von Geld in die Rücklage fordert die Fraktion den Fokus politischer Aktivitäten mehr auf das Thema Bildung zu legen: „Hier offenbart aber zum Beispiel der Medienentwicklungsplan die Lücken und Tücken der Digitalisierung in Bochum. Beste Bildung bedeutet, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich auf den Unterricht konzentrieren und sich nicht mit abstürzenden Computerprogrammen als First-Level-Support herumschlagen müssen. Die Stadt als Schulträger heißt für uns, dass wir unsere Schulen auf unseren Schultern tragen. Daran werden wir immer wieder erinnern.“

FDP/Stadtgestalter lehnten den Haushalt ab.

AfD kritisiert Tempo 30 und Radfahrspuren auf den Hauptstraßen

„In den Schoß gefallen“ sei der Haushalt der Verwaltung, sagt die AfD. Der Haushaltsausgleich sei nicht das Ergebnis ausgeprägter Sparanstrengungen, sondern das Ergebnis guter Rahmenbedingungen. Im vorgelegten Doppelhaushalt werde zudem an den falschen Stellen gespart: „In der Tat sinken die Ausgaben für den Produktbereich Schulträgeraufgaben im Jahr 2020 um eine Million gegenüber 2018. Und in der Tat sinken die Ausgaben für den Produktbereich Sicherheit und Ordnung in 2020 um acht Millionen gegenüber 2018. Aber gleichzeitig steigen im selben Zeitraum die Ausgaben für den Produktbereich Innere Verwaltung um ebenfalls acht Millionen Euro. Das hat per Saldo wenig mit Sparen zu tun.“

Das Gegenteil vom Sparen zeige sich auch beim Thema Umweltschutz: „Wer einen Klimanotstand ausruft, wo kein Notstand herrscht, wer glaubt, irgendeine Maßnahme, die dieser Rat beschließt, könnte das Weltklima beeinflussen oder gar retten, der macht sich selbst und anderen etwas vor. Tempo 30 auf Bochums Hauptverkehrsstraßen oder Dieselfahrverbote sind kein Beitrag zum Klimaschutz. Solche Maßnahmen führen zu Ausweichverkehren auf Nebenstraßen. Dort steigen dann Luft- und Lärmbelastung. Spurverengungen zur Schaffung zusätzlicher Radfahrspuren, wie aktuell auf der Königsallee, vorgesehen, sind kein Beitrag zum Klimaschutz. Sie fördern nicht den Umstieg auf das Rad, sondern sie gefährden die Sicherheit von Rad- und Autofahrern.“

Die AfD lehnt den Haushalt ab.

Soziale Liste: Personalabbau hat tiefe Spuren hinterlassen

Auf den Schuldenstand von rund 1,7 Milliarden Euro und die Geschäftspolitik der städtischen Gesellschaften weist die Soziale Liste hin. „Nach wie vor wird der Bochumer Haushalt von Gewinnausschüttungen der Sparkasse, der Stadtwerke und der VBW Bauen und Wohnen gestützt. Ohne diese Gewinnabführung wird 2020 und 2021 kein ausgeglichener Haushalt möglich sein. Und diese Gewinne wurden von den Bochumer Kundinnen und Kunden der Stadtwerke und Sparkasse und den Mietern der VBW Wohnen und Bauen aufgebracht, besser erzwungen.“

Aus Sicht der Sozialen Liste hat das jahrelange setzen auf Leuchttürme, Imagekampagnen und Prestigeprojekte tiefe Spuren in der Bochumer Finanz- und Haushaltspolitik hinterlassen. Gleichzeitig habe sich der Sanierungsstau vergrößert und werde immer deutlicher im Bochumer Stadtbild sichtbar.

Auch Altersarmut sei in Bochum mit einem Anstieg von 1.357 Menschen auf 6.300, die Grundsicherung im Alter bekommen, ein wichtiges Thema. „Ja, in Bochum herrscht Goldgräberstimmung – für die Bau- und Investmentkonzerne. Demgegenüber ist der Wohnungsbau, insbesondere der soziale, ein Zwerglein. Der Personalabbau der letzten Jahre hat tiefe Spuren hinterlassen. An allen Ecken und Enden ist das sichtbar. Sei es bei der Pflege der Grünanlagen und Friedhöfe, der Reparatur der Wasserspiele und Brunnen, dem Bürgerbüro oder dem Stadtarchiv.

Die Sziale Liste lehnt den Haushalt ab.