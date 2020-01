Bochum. In einer Bochumer Diskothek ist es nach einem Streit am Neujahrsmorgen zu einer Schlägerei gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Bochum: Mehrere Verletzte nach Disco-Schlägerei an Silvester

Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist es am Neujahrsmorgen in einer Diskothek in Bochum-Hofstede gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Personen verletzt. Nach einem verbalen Streit sind zwei Gruppen gegen 3.10 Uhr in der Diskothek „Rouge“ an der Freudenbergstraße 40 aufeinander losgegangen.

Die Auseinandersetzung habe sich demnach auf den Parkplatz verlagert. Andere Besucher riefen die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten mehrere Personen, heißt es in der Mitteilung. Den Polizisten sei es gelungen, drei Beteiligte (19, 25, 27) zu stellen. Die alkoholisierten Männer hatten Verletzungen davongetragen, einer wies eine oberflächliche Stichverletzung auf, so die Polizei.

Polizei Bochum sucht nach Zeugen

Nach Abschluss der Maßnahme brachten Rettungswagen die Verletzten ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 / 909 4441 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.