Bochum: Mehrere Autos in Harpen beschädigt - Zeugen gesucht

Bochum. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Bochum-Harpen mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Betroffenen.

An mindestens zwölf Autos haben Unbekannte zwischen Sonntagabend gegen 22 Uhr und Montagfrüh gegen 6.15 Uhr in Bochum-Harpen die Außenspiegel beschädigt. Die Autos waren an der Straße „Am Nordbad“ sowie an der nahe gelegenen Rosenbergstraße geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0234/909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) melden.

