Bochum: Mehr Todesfälle durch Erkrankungen der Atemwege

Bochum. Mehr Tote in Folge einer Atemwegserkrankung: In Bochum sind die Fallzahlen 2020 deutlich nach oben gegangen. Corona spielt dabei eine Rolle.

Im vergangenen Jahr haben Todesfälle in Folge von Atemwegserkrankungen einen auffälligen Sprung nach oben gemacht – zurückzuführen ist das auf Corona. Darauf weist die Krankenkasse IKK classic in Bochum hin, die sich auf aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) beruft.

Atemwegserkrankungen: Zahl der Toten stieg in Bochum auf 635

Starben 2019 in Bochum laut Daten des Statistischen Landesamts 580 Menschen an einer Atemwegserkrankung, so stieg die Zahl 2020 um 9,5 Prozent auf 635. „Ursächlich für diese Steigerung war vor allem die Corona-Pandemie. Von den 635 Toten 2020 starben 94 an Covid-19 – das entspricht 19,7 Prozent der an Atemwegserkrankungen Verstorbenen“, so Michael Lobscheid von der IKK classic.

Insgesamt sei deshalb auch der Anteil der an Atemwegserkrankungen Verstorbenen an allen Sterbefällen in Bochum gestiegen – von 13,1 Prozent 2019 auf 14,3 Prozent im Jahr 2020.

Die meisten Todesfälle durch Atemwegserkrankungen wurden durch Lungen-, Bronchial- und Luftröhrenkrebs verursacht (267 Verstorbene), gefolgt von chronischen Erkrankungen der unteren Atmungsorgane, wie beispielsweise COPD (chronic obstructive pulmonary disease) und Asthma (155 Verstorbene).

Rauchen ist die Hauptursache von Lungen- und Bronchialkrebs

„Viele dieser Todesfälle könnten vermieden werden“, so die IKK classic. Bei den Männern sei bei rund 90 Prozent der Fälle, bei den Frauen bei 80 Prozent das Rauchen für die Entwicklung von Lungen- und Bronchialkrebs verantwortlich.

