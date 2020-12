Eine defekte Wasserleitung hat für großen Schaden in einem Mehrfamilienhaus in Bochum gesorgt.

Bochum. Ein Defekt hat in einem Mehrfamilienhaus in Bochum einen großen Wasserschaden verursacht. Die Massen flossen vom zweiten Stock bis in den Keller.

Bei Klempnerarbeiten in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus im Postkutschenweg in Altenbochum ist es nach einem Rohrbruch am Dienstagnachmittag (1. Dezember) zu massiven Schäden gekommen. Die Feuerwehr war etwa drei Stunden im Einsatz.

Feuerwehr war für drei Stunden in Altenbochum im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein defekter Absperrschieber im Keller dafür gesorgt, dass viel Wasser in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss austrat. Dort arbeitete ein Handwerker in der Küche an der Wasserleitung. „Dutzende Kubikmeter Wasser liefen von dort durch mehrere Wohnungen bis in den Keller“, berichtete die Feuerwehr.

Die ebenfalls alarmierten Stadtwerke sperrten die Wasserleitung an einem anderen Haus ab und konnten den Wasserstrom so stoppen. Die Feuerwehr setzte über Stunden Wassersauger ein. Neben der Berufsfeuerwehr kam auch die Löscheinheit Altenbochum der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz.

