Bochum: Massenberg-Boulevard soll neue Fahrbahn erhalten

Die beiden aktuellen Absenkungen auf dem Massenberg-Boulevard sind am Freitag provisorisch repariert worden – aber das ist nur eine Kleinigkeit von dem, was in absehbarer an dieser Stelle bevorsteht. Der ganze Massenberg-Boulevard soll erneuert werden, „möglicherweise noch in diesem Jahr“, wie ein Stadtsprecher am Freitag auf Anfrage der WAZ erklärte.

Kurz vor dem Jahreswechsel war das Pflaster an zwei Stellen abgesackt. Mulden entstanden. So erheblich, dass die Stadt die Gefahrenstellen absperrte. Deshalb konnten auch Busse die dortigen Haltestellen nicht mehr anfahren; sie werden seitdem umgeleitet.

Ab Donnerstag fahren wieder Busse

Am Freitagmorgen haben Straßenbauarbeiter die Absenkungen an einer Stelle teilweise und an der anderen Stelle vollständig mit Asphalt aufgefüllt – plan zur übrigen Fahrbahn. Für neue Pflastersteine ist dort jetzt kein Platz mehr. Am kommenden Mittwoch sollen die Stellen provisorisch wieder befahrbar sein, so dass das ganze Massenberg-Boulevard für Busse spätestens am Donnerstag wieder freigegeben werden soll.

Dass die Reparatur nur ein Provisorium ist, hat seinen Grund. Die Stadt überlegt, den Massenberg-Boulevard komplett von Pflastersteinen zu befreien und stattdessen einen anderen, belastbareren Belag aufzutragen, um die Straße zukunftsfest zu machen. Der aktuelle Belag halte dem schweren Verkehr – gemeint sind vor allem die Busse – auf Dauer nicht stand. Am kommenden Dienstag wird die Verwaltung darüber den Ausschuss für Infrastruktur informieren.

Tiefe Spurrillen an der Haltestelle

Mehrere Pflastersteine auf dem Massenberg-Boulevard sind seit längerem zerbrochen oder angebrochen. Ein besonders schwerer Schaden ist auch auf dem Halteplatz der Haltestelle „Hauptbahnhof/Boulevard“ zu sehen: Dort haben sich unter der Last der Busse mehrere Zentimeter tiefe Spurrillen in der Fahrbahn gebildet, weil sie zu weich ist, vor allem in Hitzeperioden.

Welcher neue Belag für den Massenberg-Boulevard ins Auge gefasst wird, ist noch völlig offen, auch die Finanzierung und die Dauer der Arbeiten. Am stabilsten sind Betonplatten – wie am Busbahnhof, bevor er ganz neu gestaltet worden ist. Auch dort war vorher Pflaster verlegt – mit tiefen Mulden und massiven Schäden. Allerdings: So robust Beton-Platten auch sind, ein Beitrag für ein ästhetisches Stadtbild sind sie nicht.