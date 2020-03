Bochum: Maskierter Täter mit Messer überfällt Kiosk

Bochum. Maskiert und mit einem Messer hat ein Unbekannter einen Kiosk in Wattenscheid überfallen. Dann aber kam ein Kunde mit Kind – und er flüchtete.

Ein maskierter und bewaffneter Mann hat in Wattenscheid mit einem Messer einen Kiosk überfallen, brach die Tat aber ab.

Nach Polizeiangaben betrat der Räuber am Donnerstag (12.) gegen 19 Uhr die Trinkhalle am Sachsenring 54 und bedrohte die Angestellte (20) mit einem Messer. Er forderte Bargeld. Als dann aber ein Kunde mit seinem Kind das Ladenlokal betrat, flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Polizei bittet vor allem einen Augenzeugen im Kiosk um Hinweise

So wird er beschrieben: ca. 18 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, rote auffällige Sportjacke mit Kapuze, dunkle Hose, schwarzer Schal. Er sprach deutsch mit Akzent.

Das Fachkommissariat (KK 13) sucht Zeugen, insbesondere den Kunden, der zu diesem Zeitpunkt den Kiosk betreten hat: 0234/909 4135 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441) entgegengenommen.