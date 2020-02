Bochum: Maskierter Räuber mit Messer überfällt Spielhalle

Bochum. Ein maskierter Räuber hat in Bochum eine Spielhalle überfallen. Er erbeutete Bargeld. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock.

Ein unbekannter Räuber hat am Sonntagmorgen eine Spielhalle in Bochum überfallen. Dabei erbeutete er unterschiedlich gestückeltes Bargeld

Kurz nachdem die Angestellte ihre Schicht in der Spielhalle an der Dorstener Straße 186 in Hamme gegen 7 Uhr begonnen hatte, betrat der maskierte Mann die Räume. Er bedrohte sie laut Polizei mit einem silberfarbenen Messer und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Er entnahm Schein- und Münzgeld in noch unbekannter Höhe und flüchtete in unbekannte Richtung.

So wird der Räuber beschrieben

Der dicklich wirkende, hochdeutsch sprechende Mann ist ungefähr 1,70 Meter groß und war dunkel bekleidet. Er trug ein schwarzes Basecap mit Buchstaben; seine schwarze Jacke war leicht glänzend. Auf dem schwarzen Kapuzenpulli war ein weißes Emblem zu erkennen. Außerdem war er mit einem schwarzen Dreieckstuch maskiert und trug schwarze, sportliche Schuhe mit Aufschrift. Unter seiner Kappe waren blonde Haaransätze zu sehen.

Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock. Rettungskräfte betreuten sie.

Hinweise zum Täter bitte ans Kriminalkommissariat 13 (0234/909 4135) oder an die Kriminalwache (-4441).