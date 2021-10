In Bochum soll es Martinszüge in Kindergärten nur ohne Eltern geben. Das hat die Stadt Bochum wegen der Corona-Lage vorgegeben. Dagegen regt sich heftiger Widerstand.

Corona Bochum: Martinszüge ohne Eltern? Kritik in offenem Brief

Bochum. Die Partei „Die Basis“ kritisiert die Stadt Bochum für ihre Entscheidung, Martinszüge in Kindergärten nur ohne Eltern zuzulassen.

Eltern dürfen in diesem Jahr nicht an den Martinsumzügen der städtischen Kitas in Bochum teilnehmen. Nach der FDP kritisiert nun auch der Bochumer Stadtverband der neuen Partei „Die Basis“ diese Maßnahme der Stadtverwaltung.

Eltern dürfen nicht an Martinsumzügen der Kitas in Bochum teilnehmen. Der Grund: Corona. Zudem gibt es dieses Jahr weitere Einschränkungen. Hier geht es zu unserer aktuellen Berichterstattung.

Rund 20.000 Zuschauer dürften ins VfL-Stadion, Eltern aber nicht zu den Martinsumzügen der Kitas. Das ist absurd, schreibt Redakteurin Carolin Rau in ihrem Kommentar.

Man sehe in diesem Vorgang ein Alarmzeichen bezüglich des Demokratie- und Rechtsstaatsverständnisses der Verantwortlichen der Stadt Bochum, heißt es in einem offenen Brief von der Partei, die den Corona-Maßnahmen grundsätzlich kritisch gegenüber steht. „Es herrscht bei Befürwortern wie Kritikern der Coronamaßnahmen inzwischen Einigkeit darüber, dass an der frischen Luft praktisch keine Infektionsgefahr besteht“, heißt es dort. Außerdem seien Kinder von der Pandemie weder nennenswert gesundheitlich betroffen noch trieben sie diese voran.

Martinszüge in Kitas ohne Eltern: Scharfe Kritik von der Partei „die Basis“

Die Maßnahme sei eindeutig weder juristisch noch medizinisch begründet. Die Stadtverwaltung handele willkürlich. Die Stadt Bochum beruft sich darauf, dass grundsätzlich die Möglichkeit bestehe, in ihren Einrichtungen ein Martinsfest zu feiern. Aber eben nur innerhalb der Kita und auf dem Außengelände – ohne Eltern.

Laternenumzüge von Gemeinde könnten dagegen stattfinden. Bei vielen Gemeinden ist aber auch das noch nicht abschließend geklärt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum