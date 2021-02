Fahndung Bochum: Mann stürzt bei Kollision mit Radler in Obstauslage

Bochum-Wattenscheid Auf einem Gehweg in Bochum ist ein Fußgänger bei einer Kollision mit einen Radfahrer in eine Obstauslage gestürzt. Die Polizei sucht den Radler.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei Zeugen.

Den Angaben zufolge hielt sich am Montag gegen 16.15 Uhr ein 52-jähriger Bochumer an einer Obstauslage vor einem Lebensmittelgeschäft an der Hochstraße 18 auf. Gleichzeitig fuhr ein unbekannter Mann mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hochstraße aus Richtung August-Bebel-Platz. Bei der Kollision vor dem Laden stürzte der Kunde gegen die Obstauslage; dabei wurde er leicht verletzt.

Radfahrer fuhr einfach davon, ohne sich zu kümmern

Nach einer kurzen Auseinandersetzung zwischen den beiden flüchtete der Radfahrer mit seinem weißen Mountainbike in Richtung Bochumer Straße.

Er wird von dem 52-Jährigen als "afrikanisch", etwa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie Sportschuhe getragen haben.

Das Verkehrskommissariat bittet zur Bürozeit unter 0234/909-5221 um Zeugenhinweise.

