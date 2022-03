Bochum: Mann stirbt nach Unfall im Viktoria-Karree-Rohbau

Bochum. Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein 45-jähriger Mann, der auf der Baustelle des Viktoria-Karrees verunglückt ist.

Tödlich verunglückt ist ein 45-jähriger Mitarbeiter am heutigen 2. März auf der Viktoria-Karree-Baustelle in der Bochumer Innenstadt. Bereits vor gut einem Jahr war ebenfalls auf dieser Baustelle ein Mann abgestürzt und hatte sich lebensgefährlich verletzt.

Bochum: Absturz in einen Versorgungsschacht

Wie die Polizei mitteilt, kam es zu diesem tragischen Arbeitsunfall gegen 9 Uhr. Der 45-Jährige Mann aus Jena stürzte aus bislang noch unbekannter Ursache in dem Rohbau an der ABC-Straße durch einen Versorgungsschacht mehrere Meter in die Tiefe.

Mann wurde noch ins Krankenhaus transportiert

Die Feuerwehr war mit einem Notarzt und einem Rettungswagen vor Ort. Zunächst sei der Mann noch ansprechbar gewesen, hieß es. Nach Mitteilung der Polizei wurde der Mann noch ins Krankenhaus transportiert erlag aber dort seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert. Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

