Bochum: Mann stirbt bei Küchenbrand in Bochum-Langendreer

Bochum. Was zunächst als Routineeinsatz der Feuerwehr begann, endete in Bochum als tragischer Einsatz. Ein Mann ist bei einem Küchenbrand gestorben.

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag bei einem Wohnungsbrand in Bochum-Langendreer ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte ihn beim Eintreffen in der Wohnung an der Suntumer Straße in der verrauchten Wohnung gefunden.

Was zunächst als Routineeinsatz begann, endete als tragischer Einsatz. Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. An der Suntumer Straße in Langendreer hatten aufmerksame Anwohner einen piepsenden Rauchmelder sowie Brandgeruch im Hausflur bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Ein Trupp des Löschzuges der Hauptfeuerwache brach die Tür der betroffenen Wohnung auf, die komplett verraucht war. „Nach kurzer Suche wurde eine leblose Person in der Wohnung gefunden und sofort aus der Wohnung gerettet“, so Feuerwehr-Chef Simon Heußen.

Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos

Der Rettungsdienst habe sofort mit der Wiederbelebung des Mannes begonnen, „die am Ende leider erfolglos abgebrochen werden musste“. Als Ursache für die starke Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte verbranntes Essen auf dem Herd in der Küche ausmachen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Brandgeruch befreit. Die Feuerwehr Bochum war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Zur Ermittlung der Brand- und der Todesursache hat nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

