Verbrechen Bochum: Mann nach Schlag mit Bierflasche in Lebensgefahr

Bochum. Nach einer Attacke mit einer Bierflasche im Obdachlosenmilieu in Bochum schwebt ein 52-Jähriger in Lebensgefahr. Es gibt eine Festnahme.

Nach einem heftigen Streit unter drei Männer aus dem Obdachlosenmilieu in der Bochumer Innenstadt schwebt ein 52-jähriger Man in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige (37) wird am Mittwochmittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Kripo spricht von einem versuchten Tötungsdelikt.

Beide Geschädigten wurden ins Krankenhaus gebracht

Laut Polizei hatte sich der Beschuldigte mit dem 52-Jährigen sowie einem 44-Jährigen in der Nacht zu Dienstag im Bereich Ferdinandstraße/Wittener Straße zwischen Buddenbergplatz und Kortumpark aufgehalten. Gegen Mitternacht gab es Streit; worum es ging, ist noch unbekannt.

Der Beschuldigte ist bereits polizeibekannt

Der 37-Jährige soll dann mit einer Bierflasche auf die beiden anderen eingeschlagen haben. Dabei wurden sie schwer verletzt, der 52-Jährige sogar lebensbedrohlich.

Der Beschuldigte wurde festgenommen. Er ist bereits polizeibekannt, wie Polizeisprecher Marco Bischoff sagt.

Weitere Informationen folgen in Kürze. (B.Ki.)

