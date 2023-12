Bochum: Mann greift in Ladenkasse und schubst Angestellte

Die Polizei fahndet nach einem 25- bis 25-jährigen Mann, der in Bochum in einem Discounter Geld aus der Kasse gestohlen haben soll (Symbolbild).

Bochum. In die Kasse eines Discounters in Bochum hat am Donnerstag ein bislang Unbekannter gegriffen. Eine Angestellte hat sich ihm n den Weg gestellt.

Die Polizei Bochum fahndet nach einem Mann, der am Donnerstagnachmittag, 30. November, in einem Discounter an der Hattinger Straße 256 in Bochum-Weitmar einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll.

Unbekannter schubst Angestellte und flüchtet

Der bislang unbekannte Mann betrat gegen 14.45 Uhr das Geschäft und griff in den Ladenkasse, so die Schilderung des Vorfalls durch die Polizei. Als sich eine 41-jährige Angestellte dem Ladendieb in den Weg stellte, schubste er die Frau zur Seite und flüchtete samt Beute in Richtung Kohlenstraße.

Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt

Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit hatte er einen Drei-Tage-Bart und trug eine blaue Jeanshose sowie eine blaue Jacke.

Zeugen können sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0234/ 909 84 05 oder -44 41 (Kriminalwache) melden.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum