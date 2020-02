Bochum: Mann durch „Rollkommando“ auf der Straße verletzt

Bochum. Ein Mann ist bei einer überfallartigen Attacke in Bochum verletzt worden. Der Täter soll aus einem Pkw ausgestiegen sein und zugeschlagen haben.

Bei einer überfallartigen Schlagattacke auf der Carolinenglückstaße in Bochum-Hamme ist ein Mann leicht verletzt worden. Der Hintergrund der Gewalttat ist bisher ungeklärt. Es soll aber eine Verabredung unter den Tatbeteiligten vorangegangen sein.

Wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte, sollen zwei oder drei Männer am vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 25 aus einem Pkw ausgestiegen und in bedrohlicher Haltung auf drei Männer losgegangen sein. Einer soll dann auf zwei von ihnen (25, 40) eingeschlagen haben. Einer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Sogar sechs bis acht Fahrzeuge soll am Tatort vorgefahren sein

Als die von Zeugen alarmierte Polizei eintraf, waren die Tatverdächtigen verschwunden. Einer der Beschuldigten ist namentlich bekannt.

Ein Anwohner spricht von einem „Rollkommando“. Insgesamt seien sogar sechs bis acht Autos am Tatort vorgefahren, bevor es zu der Attacke gekommen sei. Bei Erscheinen der Polizei seien sie aber längst wieder weg gewesen.