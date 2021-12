Bochum: Mann (40) nach Graffiti-Schmierereien festgenommen

Am S-Bahnhof in Bochum-Ehrenfeld gibt es viele Graffiti-Schmierereien. Ein Tatverdächtiger wurde am frühen Donnerstagmorgen vorläufig von der Polizei festgenommen,

Bochum-Ehrenfeld. Die Polizei hat am Donnerstagmorgen, 30. Dezember, einen Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen. Er konnte nahe des Tatorts angetroffen werden.

Polizisten haben am frühen Donnerstagmorgen, 30. Dezember, einen Graffiti-Sprayer in Bochum-Ehrenfeld vorläufig festgenommen. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 3.40 Uhr die Polizei wegen „frischen“ Graffiti-Schmierereinen zur Ehrenfeldstraße gerufen. Diese befanden sich an einer Hauswand nahe der S-Bahn-Station „Bochum-Ehrenfeld“, so die Polizei.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest: Anzeige wegen Sachbeschädigung

Sie hatte schnellen Erfolg: Ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Bochum konnte in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei ihm zum Graffiti passende Farbspraydosen aufgefunden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Die Ermittlungen dauern an.

