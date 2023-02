Hauptbahnhof Bochum: Mann (20) in Sommerkleidung mit Drogen erwischt

Bochum. Ein spärlich gekleideter Mann wurde im Hauptbahnhof Bochum mit Marihuana erwischt. Die Polizei wurde wegen seiner kurzen Hose auf ihn aufmerksam.

Ein trotz der aktuellen Kälte nur sommerlich gekleideter Mann ist am Montagabend (27.) um 21 Uhr am Hauptbahnhof Bochum mit Drogen erwischt worden.

Der 20-Jährige trug eine kurze Hose und nur eine Jacke und wirkte beim Erblicken der Beamten sichtlich nervös. Diese sprachen ihn auf seine nicht wettergerechte Kleidung an. Obwohl er unentwegt zitterte, gab der Düsseldorfer an, dass ihm nicht kalt sei und ihm dies beim Abnehmen helfen würde.

Beschuldigter hatte Verschlusstütchen mit Marihuana bei sich

Auf die Nachfrage nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen gab er an, dass er ein Multi-Tool mit sich führen würde. Bei einer Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte ein Verschlusstütchen mit einer geringen Menge Marihuana in einer Zigarettenschachtel fest, welche sich in seiner Jackentasche befand.

Die Bundespolizisten zeigten ihn wegen Drogenbesitzes an.

