Bochum mal anders: Diese besonderen Stadtführungen gibt es

Bochum Mit Fackeln durch den Westpark, mit Walli um den See oder hoch hinaus? Bei Themen-Führungen kann man Bochum neu entdecken. Die nächsten Termine.

Stadtführungen richten sich für gewöhnlich an Touristen und auswärtige Gäste – Bochum Marketing aber will mit besonderen Rundgängen auch Alteingesessenen neue Perspektiven auf die Stadt bieten. Zum Saisonstart sind neun verschiedene Führungen geplant, im weiteren Verlauf des Jahres sollen weitere dazukommen. Ein Überblick.

Blick hinter die Kulissen des Musikforums

Direkt zu Beginn gibt es die Möglichkeit, das Anneliese-Brost-Musikforum Ruhr zu besichtigen. Die Führung verspricht einen Einblick hinter die musikalischen Kulissen. Termine dafür sind der 10. Februar, 16. März und der 27. April. An diesen Samstagen finden jeweils um 11.30 und um 13 Rundgänge durch das Konzerthaus statt. Karten kosten 8,50 pro Person.

Folgen Sie der WAZ Bochum auf Facebook!

In die Jahrhunderthalle und ermäßigt zum historischen Jahrmarkt

Zum 15. Mal findet in diesem Jahr der Historische Jahrmarkt in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Zu diesem besonderen Anlass werden spezielle Führungen durch die Halle angeboten. Jede Führung hat ihren einen eigenen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Rock’n’Roll oder Steampunk. Die 45-minütige Führung kann am 17. Februar, 24. Februar, sowie am 3. März, jeweils um 11.30 Uhr, 13 Uhr und um 14.30 besucht werden. Kosten: 8 Euro pro Person; Teilnehmer bekommen eine Ermäßigung auf den Eintritt zum historischen Jahrmarkt.

Auch ein Riesenrad findet seinen Platz unter dem Dach der Jahrhunderthalle, sobald die Kirmeszeit beginnt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Mit der Fackel durch die Nacht

Ab März kann der Westpark wieder im Licht der Flammen erkundet werden. „Fackeln und Finsternis“ nennt sich der beliebte Rundgang in der Dunkelheit. Teilnehmer tauchen in die Vergangenheit ein und erfahren Wissenswertes über die Bochumer Stahl- und Montanindustrie, sowie die Hochzeit des Arbeiterlebens rund um das Gelände des Bochumer Vereins. Die „dunkle“ Seite des Westparks kann an drei Sonntag erforscht werden: am 24. März, 29. September und 20. Oktober. Start ist jeweils 19 Uhr, Kosten: 18 Euro pro Person.

Besucher gehen mit Fackeln durch den Westpark. (Symbolbild) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Stadtrundgang für Leckerschmecker

Auch für die Feinschmecker ist wieder etwas dabei. Der „Stadtrundgang für Leckerschmecker“ verspricht einige kulinarische Highlights des Ruhrgebiets, wie zum Beispiel die sagenhafte Currywurst und das Bochumer Fiege-Pils. In der Zwischenzeit geht es auf Entdeckungsreise durch die City, die auch für echte Bochumer noch Überraschungen bereithält. Für 25 Euro ist die Verpflegung inklusive. Samstags um 11 Uhr am 4. Mai, 8. Juni, 13. Juli, 3. August, 7. September und 5. Oktober.

Bei einem Bochum-Besuch ist eine Currywurst ein Muss! (Symbolfoto) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Hoch hinaus auf den Turm der Zeche Holland

212 Stufen – am 20. April, 26. Mai und dem 30. Juni, sowie auch in den Ferien am 11. und 25. Juli und dem 8. August kann das Förderungsgerüst der ehemaligen Zeche Holland in Bochum Wattenscheid erklommen werden. Oben angekommen, wartet eine atemberaubende Aussicht bis hin zu einigen Highlights des Ruhrpotts. Die einstündige Führung kostet 9 Euro pro Person.

Auf dem Förderturm der Zeche Holland kann man eine tolle Aussicht genießen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bochum verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter! +++

Durch Stahlhausen und auf den Moltkemarkt

Auf dem Moltkemarkt in Bochum gibt es nach dem Rundgang durch Stahlhausen leckere Tapas. (Symbolbild) Foto: Ingo Otto / Bochum

Die anderthalbstündige Führung durch Stahlhausen ist die perfekte Einstimmung fürs Wochenende. Zuerst geht es mit dem Gästeführer unter anderem an Tor 5 vorbei über das Gelände des ehemaligen Bochumer Stahlwerks bis hin zum Moltkemarkt. Dort lässt die Gruppe den Tag bei leckeren Tapas ausklingen. An den Freitagen 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 16. August und 20. September, kann so für 23 Euro ab 17.30 Uhr das Wochenende eingeläutet werden.

Mit Walli zum See oder durch Gerthe

Esther Münch alias Waltraud „Walli“ Ehlert geht an zwei Terminen auf dreistündige Führungen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Walli ist auch dabei! Die Kabarettistin Esther Münch, die als Reinigungskraft Waltraud Ehlert bekannt ist, bietet auch 2024 wieder ihre dreistündigen Comedytouren an. Zurzeit hat sie davon zwei im Angebot, einmal die „Burgentour am großen Wassa“, die am 28. Juli am Kemnader See stattfindet und die „Vonne Kultur in Lothringen“, diese gibt es am 6. Oktober. Die Karten kosten um die 40 Euro – und waren zuletzt immer schnell ausverkauft, mahnt Bochum Marketing.

Auf Sagentour in die Bochumer Vergangenheit

Last but not least: Die Sagentour bietet am 16. Oktober und 17. November die letzten Termine für 2024 an. Mit dem Bus geht es drei Stunden in die Bochumer Vergangenheit. Unter dem Titel „Von Irrlichtern, Riesen, dem Räuberhauptmann Korte und einer Ohrfeige“ geht die Gruppe Jahrhunderten alten Sagen auf die Spur. Tickets kosten 31 Euro pro Person.

+++ Lesen Sie mehr Nachrichten aus Bochum! +++

Alle Führungen können sowohl online gebucht werden, als auch bei der Bochumer Touristinfo an der Huestraße 9.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum