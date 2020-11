Unterhaltsame Lektüre verspricht der neue Band von Klaus Märkert und Myk Jung. Allerdings deutet schon der Titel des Buches „Tot bist Du noch lange nicht, sag mir erst wie alt Du bist“ darauf hin, dass die Autoren den Begriff „Unterhaltung“ anders auffassen als Rosamunde Pilcher.

Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Schreiber zählen sich zur „schwarzen Szene“, Klaus Märkert als Ex-DJ in der als „Gothic-Schuppen“ legendär gewordenen Disko Zwischenfall in Langendreer , Myk Jung als Sänger der Essener Band The Fair Sex, die in den 80ern eine angesagte Electro/Wave/Rockband waren.

Die Schriftgelehrten Märkert und Jung

Ihre Vorliebe für Musik à la Joy Division und Sisters of Mercy und das Nachtleben scheint, ohne expressis verbis benannt zu werden, in den Texten des Autoren-Duos durch, das als „Schementhemen“ auf Lesereise geht und bereits 2010 mit „Ich bin dann mal tot“ einen ersten gemeinsamen Band mit abstrus-verrockten Stories vorlegte.

An diese ihre gemeinsame literarische Geschichte dockt der neue Band – durchaus selbstironisch – an. „Die Herren Schriftgelehrten Jung und Märkert waren sich bei diesem ihrem Zweitling keiner Anstrengung und darüber hinaus für nichts zu schade“, heißt es im Vorwort.

Und dann steigen sie auch schon ein in ihre skurrilen, schrägen, komischen, bisweilen melancholischen Kurzgeschichten, die zu beschreiben nicht leicht fällt. Von Mick Jagger bis H.P. Lovecraft, vom „Leben vor den Marshall-Amps“ bis zur „Trauerrunde an Vater Grabplatz“ sind die Themen so schemenhaft wie die Autoren. Der Mix aus Alltäglichem und Fantasy gewinnt allerdings zunehmend an Wert, je länger man sich festliest. Wer hätte schon gedacht, dass es so etwas wie „Unruhe im Kühlschrank“ geben könnte und Mick Jagger auf der Suche nach neuen Lyrics – „Paint it, Black“ – ausgerechnet in Essen-Kray fündig würde.

>>> Klaus Märkert/Myk Jung : „Tot bist Du noch lange nicht, sag mir erst wie alt Du bist“, Edition Outbird, 12,90 Euro

