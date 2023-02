Bochum: Männer berauben 24-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Drei Männer haben am frühen Sonntag einen 24-jährigen Bochumer in Laer beraubt. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung und sucht Zeugen.

Bochum-Laer. Drei Männer haben am frühen Sonntag einen 24-jährigen Bochumer in Laer beraubt. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung und sucht Zeugen.

Ein 24-jähriger Bochumer war gegen 6.15 Uhr zu Fuß in Bereich Alte Wittener Straße/ Am Kreuzacker unterwegs. Dort wurde er von drei Kriminellen angesprochen und unvermittelt geschlagen. Das Tätertrio entwendete ihm eine geringe Summe Bargeld und eine Debitkarte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beschrieben wurden die drei Männer als circa 20 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Bärte und augenscheinlich „südländischer Herkunft“. Der Bochumer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-82 05 oder -44 41 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

