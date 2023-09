Bochum: Luft aus Reifen von mindestens 13 Autos gelassen

Bochum. Bei mindestens 13 Autos im Bochumer Stadtparkviertel wurde die Luft aus den Reifen gelassen. Die Täter hatten offenbar politische Motive.

Im großen Stil manipulierten offenbar zwei Männer am Sonntagabend, 24. September, gegen 23 Uhr die Autoventile von mindestens 13 Pkw, die im Bereich des Stadtparkviertels abgestellt waren. Zeugen hatten das Treiben beobachtet und die Polizei benachrichtigt. Wie die Polizei mitteilt, konnten zwei Männer aus Bochum im Alter von 31 und 24 Jahren auf frischer Tat in der Schillerstraße festgenommen werden.

Aufkleber: Produkt ist besonders klimaschädlich

Die Tatverdächtigen hatten im Bereich Bochum (Schillerstraße, Lessingstraße, Graf-Engelbert-Straße, Kurfürstenstraße, Markgrafenstraße und Lorenz-Rebbert-Allee) die Ventile von Reifen so manipuliert, dass es zu einem stetigen Luftverlust und damit reduziertem Reifendruck kam. An einigen Fahrzeugen war die Luft bereits fast völlig entwichen. Außerdem wurden an einigen Wagen Aufkleber mit einer politischen Aussage angebracht: „Produkt ist besonders klimaschädlich“. Bei den betroffenen Fahrzeugen soll es sich vornehmlich um höherpreisige Wagen, darunter auch zahlreiche SUV’s, handeln.

Polizei bittet Fahrzeughalter um erhöhte Aufmerksamkeit

Die beiden Männer konnten bei einer weiteren Tatausführung im Bereich Schillerstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass es noch weitere manipulierte Reifen an Fahrzeugen im Bereich um den Bochumer-Stadtpark gibt. Aus diesem Grunde bittet die Polizei darum, dass Fahrzeugführer ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt überprüfen. mike

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum