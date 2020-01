Bochum: Lkw rammt U-Bahn-Aufzug - Herner Straße gesperrt

Die Herner Straße in Bochum ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Lkw ist in Höhe der Feldsieper Straße gegen das Aufzugshäuschen der U-Bahn-Haltestelle am Fahrbahnrand geprallt. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Polizei und Feuerwehr sind seit kurz nach 8 Uhr mit einem Unfall auf der Herner Straße schwer beschäftigt. In Höhe der Einmündung zur Feldsieper Straße ist ein Lkw, der einen Schuttcontainer geladen hatte, gegen das Aufzugshäuschen der U-Bahn-Haltestelle gefahren. Die Ursache ist bislang nicht bekannt.

Der Fahrer des LKW wurde dabei schwer verletzt – die Polizei spricht von Lebensgefahr. Laut Feuerwehr waren in dem Aufzug aber keine Menschen. Weitere Verletzte gibt es daher glücklicherweise nicht.

Mit Hilfe eines Krans wird der Lastwagen aus dem Aufzugshäuschen der U-Bahn gezogen. Foto: Karoline Poll

Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizei und Feuerwehr sind noch vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung um Viertel nach zehn aufgehoben werden wird.

Zurzeit laufen die Arbeiten zur Bergung des Lastwagens. Ein Kran hebt das Fahrzeug aus dem U-Bahn-Häuschen. Durch die Wucht des Aufpralls ist die komplette Glasverkleidung des Aufzuges zersplittert. Anschließend muss der Unfallbereich daher noch gründlich gesäubert werden.