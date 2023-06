Auf der Kirchharpener Straße in Gerthe halten sich laut Stadt Lkw-Fahrer nicht an Tempo 30.

Straßenverkehr Bochum: Lkw-Fahrer missachten Tempo 30 in Wohnstraße

Bochum-Gerthe. Auf der Kirchharpener Straße gilt 30 km/h für Lkw. Doch nicht alle Fahrer halten sich daran. Das bestätigen Messungen der Stadt Bochum.

Über rasende Lkw-Fahrer ärgern sich die Grünen in der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Auf der Kirchharpener Straße in Bochum-Gerthe herrscht für Lastwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Pkw dürfen dort mit 50 km/ fahren. „Bisher bin ich noch hinter keinem Lkw hergefahren, der die Geschwindigkeitsgrenze von Tempo 30 eingehalten hat“, heißt es in einer Anfrage vom vergangenen März.

Dies decke sich laut der Grünen-Fraktion mit Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei, die 2021 durch die Verwaltung übermittelt wurden. Demnach habe sich der überwiegende Teil der Lastwagenfahrer nicht an die Tempo-30-Regelung gehalten. „Da es auf dieser Straße zu außergewöhnlich häufigen Verstößen gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw kommt, liegt die Vermutung nahe, dass sich die Fahrer an den mit Tempo 50 vor ihnen fahrenden Pkw orientieren.“

Für Pkw gilt Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung, insbesondere von schweren Lkw durch eine Wohnstraße, mache aber keinen Sinn, wenn sie nicht eingehalten und kontrolliert werde. „Mitglieder der Bezirksvertretung Nord hatten bereits mehrfach auf dieses Problem hingewiesen. Eine Lösung im Sinne der Anwohner und der schwächeren Verkehrsteilnehmer darf deshalb nicht länger warten.“

Die Stadt Bochum gibt den Grünen recht: Die im Jahr 2021 durchgeführte Radarmessung hatte ergeben, dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für Pkw überwiegend eingehalten wurde, während die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für Lkw häufig überschritten wurde.

Smiley-Tafeln machen nicht viel Sinn

Da die mobilen Kontrollen durch die Messfahrzeuge stundenweise erfolgen, wurde ein Messanhänger zwischenzeitlich auf der Kirchharpener Straße eingesetzt. Er stand dort mehrere Tage, rund um die Uhr. Stadtsprecher Peter van Dyk: „Die Übertretungsquote betrug 0,7 Prozent.“ Die Messungen können wiederholt werden.

Die Verwaltung hatte in der Vergangenheit auch geprüft, eine stationäre Geschwindigkeitsanzeigetafel an der Kirchharpener Straße zur Sensibilisierung der Fahrerinnen und Fahrer zu installieren (lachender/trauriger Smiley). Allerdings ist es nicht möglich, zwischen den verschiedenen Höchstgeschwindigkeiten für Pkw und Lkw zu differenzieren. Insofern kam eine Aufstellung einer Tafel nicht in Betracht.

