Bochum: Live-Stream im Planetarium mit DJ Stefan Erbe

Bochum Das Planetarium bietet einen weiteren Stream mit Live-Musik unter der Sternenkuppel. Die Aktion soll Bochumer Künstlerinnen und Künstlern helfen.

Nach dem erfolgreichen Stream mit Techno-DJ ATB legt das Planetarium Bochum am Samstag, 2. Mai, um 21 Uhr mit einem weiteren Online-Event nach.

Auch diesmal wird mit Live-Musik die lokale Kunst- und Kulturszene in Notzeiten unterstützt: DJ Stefan Erbe, langjähriger Macher und Gastgeber der Konzertreihe „Sound of Sky“, lädt zum „Planetarium@home-Konzerttrip“ in die Bochumer Sternenkuppel ein.

Album "Nachtlichter" wird präsentiert

Wie alle aktuellen Veranstaltungen im Planetarium, ist das Konzert nicht direkt vor Ort erlebbar, denn das Sternentheater an der Castroper Straße bleibt wegen Corona geschlossen. Aber immerhin ist die Premiere von Erbes aktuellen Albums „Nachtlichter“ virtuell erlebbar: als Live-Stream im Internet.

Visualisierungen untermalen die Musik

Damit kann man sich nicht nur die Musik, sondern auch die phantastistischen Visualisierungen aus der Planetariumskuppel nach Hause holen. Übertragen wird das Ganze auf den Facebook-Kanälen des Künstlers und des Planetariums und auf dem YouTube-Channel des Planetariums.

Während des Konzerts kann man spenden

Wie kürzlich der Auftritt mit ATB, möchte auch das Konzert von Stefan Erbe die Initiative „Kunst Nothilfe Bochum“ unterstützen. Der Künstler verzichtet auf seine Gage, während der Übertragung können die Zuschauer/Zuhörer Spenden für den Hilfsfonds platzieren.

