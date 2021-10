Bochum: Lions-Adventskalender bietet über 300 Gewinne

Bochum. Der beliebte Lions-Adventskalender ist erschienen. Über 300 Preise locken. Die Gestaltung übernahmen Schüler der Hilda-Heinemann-Förderschule.

„Helfen und gewinnen“ lautet das Motto des Adventskalenders, der auf Initiative des Lions-Clubs Bochum-Kemnade dieser Tage neu erschienen ist. Über 300 Preise sind ausgesetzt. Die Gestaltung des Kalenders übernahmen wieder die Schülerinnen und Schüler der Hilda-Heinemann-Förderschule Hiltrop in Zusammenarbeit mit dem Bochumer Künstler Zarko Radic.

Über 300 Sachpreise und Gutscheine im Wert von fast 10.000 Euro kann man in diesem Jahr wieder an den 24 Tagen vor dem Fest gewinnen. Mit dem Erlös unterstützen das Lions Hilfswerk und der Förderverein Schulen und Förderprojekte sowie die Athleten am Olympiastützpunkt Wattenscheid. Die Gewinnnummern werden ab 1. Dezember, wie in jedem Jahr, in der WAZ Bochum veröffentlicht.

Die hübsch gestalteten Adventskalender sind für 5 Euro in den Filialen der Bäckerei Schmidtmeier, in der Mayerschen Buchhandlung (Kortumstraße und Ruhrpark), im Tierpark, im Derpart Reisebüro Wattenscheid, in den Filialen von Rewe Lenk, im Olympiastützpunkt, Hollandstraße 95, in den Schwimmbädern der städtischen Wasserwelten und im Hagebaumarkt Ziesak und erhältlich.

